Varas võttis poodi unustatud rahakotist raha ja tegi tühjaks ka pangakaardi

Politseile laekus teade, et 9. oktoobril unustas üks Valga elanik oma rahakoti kauplusesse. Hiljem sai ta selle küll klienditeenindajat tagasi, kuid rahakotist oli varastatud 240 eurot ja pangakaart, mille juures olid ka PIN-koodid.

Peagi avastas mees, et tema pangakontolt on välja võetud 170 eurot. Kahju on 410 eurot.