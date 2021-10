Harglas muutus maantee üherajaliseks

Võru–Mõniste–Valga maanteele tõmmatud katkendjoonte vahele mahub sõitma korraga vaid üks auto. Selline märgistus algab Hargla koolimaja bussipeatuse juurest ja kulgeb läbi asula. «Ilmselt on jalakäijatele tahetud kõndimiseks jätta laiad ribad, kuid kuidas see on siiski turvalisem, kui kaks autot kohakuti satuvad ja samas kohas ka inimene kõnnib?» avaldas imestust autojuht, kes piirkonnas küllaltki sageli liikleb.

Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna Lõuna üksuse juhataja Janar Taal kinnitas, et tegu on tõepoolest teega, mille keskele on märgistatud üks sõidurada ja äärtesse jääb jalakäijate mõeldud teeosa. «Üherajalist teed võib rajada kohtades, kus sõidukiirus on 50–70 km/h ja teel liigub sageli jalakäijaid.»