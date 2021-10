Rahvahääletuse võitnud väljak sai valmis

«Mida rohkem on õues lastele tegevust pakkuda, seda rohkem saavad nad vahetunni ajal väljas olla. Igal juhul on tore ja mõistlik, et koolimaja juures oleks palju mitmesuguseid võimalusi,» on öelnud Lõuna-Eesti Postimehele Kreutzwaldi kooli juht Taavi Karu. «Eks me ikka hoolitsesime selle eest, et idee ja selle olulisus jõuaks võimalikult paljude meie lastevanemate ja kooli töötajateni,» põhjendas koolijuht idee poolt hääletanute suurt arvu.