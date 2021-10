Sigade katk levib taas ka Võrumaal

Võrumaa jahimeeste seltsi esimehe Mati Kivistiku sõnul on eesmärk piirkonnas võimalikult palju metssigu küttida. «Kuid ega see praegu lihtne ole, sest lund pole. Korraliku talveta on jahimehel küllaltki raske norme täita,» rääkis Kivistik. «Metssiga ei käi ka talle pandud sööda peal. Tal on palju muid söögivõimalusi.»

Kivistiku sõnul on paljud inimesed andnud teada, et metssead on ühes või teise kohas käinud kartulipõllul maiustamas. «Aga on täiesti lootusetu ettevõtmine minna põllu äärde passima, sest siga on sealt suure tõenäosusega korra läbi käinud ega tule enam tagasi.»