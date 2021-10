Valga tüdrukut üllatas USA kooli vaba õhkkond

Nikitina lõpetas põhikooli Valgas ja suundus sealt edasi õppima Nõo reaalgümnaasiumisse. Programmi FLEX ehk Future Leaders Exchange (tõlkes tulevikuliidrite vahetus) kaudu soovis ta USAsse tasuta õppima minna juba pärast 9. klassi, kuid pääses toona vaid poolfinaali. Aasta hiljem läks paremini ja ta osutus valituks, ent minek lükkus koroonaviiruse leviku tõttu aasta jagu edasi. Tänavu 10. septembrist on ta viimaks USAs õppimas. Koju tagasi peaks Nikitina saabuma juulis. Sama võimalust on juba varem kasutanud mitu Valga õpilast.

Sihtkoht, kuhu ta täpselt Ameerikas õppima satub, oli Sofia Nikitina sõnul talle üllatus. «Sattusin Vermonti osariigi pisikesse linna nimega Lowell. Tulnud Valgast, arvasin, et väikelinnad mind ei üllata. Natuke maad uurides tuli aga välja, et siinne rahvaarv on veelgi väiksem – kõigest 139 inimest. Kuna Lowellis gümnaasiumit ei ole, sõidan iga päev kuulsa kollase koolibussiga koos brasiillannast võõrustaja-õega Newporti. Kooli nimi on North Country Union High School (NCUHS), kus õpilasi ligikaudu 740,» kirjeldas neiu.