Kirjanen kirjutas, et töötajad on firma arengusse palju panustanud. «Graanul Invest grupi erinevad ettevõtted maksid või maksavad teile täna boonuse, mille suurus on seotud meie üheskoos käidud tee pikkusega. Rehkendus on selline, et boonuse suurus on seotud keskmise töötasu ja ettevõttes töötatud täisaastate korrutisega. Ma tänan teid selle ühise teekonna ja panuse eest Graanul Investi arengusse ja kasvu. Ärge seda kirja nüüd kuidagi selliselt võtke, et meie ühine tee hakkab otsa saama, pigem ikka vastupidi, meil on veel palju asju vaja koos ära teha ja palju tippe saavutada,» kirjutas Kirjanen töötajatele.