Kui varasem koalitsioon võttis prioriteediks spaa rajamise, siis viimane valitsuse koosseis otsustas esmalt rajada võimlahoone. Projekti kohaselt lammutatakse olemasolev spordihoone keskstaadionil ja rajatakse uued tribüünid. Lisaks hoonele lahendatakse ka parkimine ja rajatakse uus parkla E. Enno tänava poolsesse ossa. Spordisaali on võimalik koolivälisel ajal kasutada ka teistel huvilistel. Praeguseks on Valga vallal sõlmitud ka sihtfinantseerimise leping haridus- ja teadusministeeriumiga spordihoone ehitamiseks 800 000 euro ulatuses. «Võttes aluseks kõige soodsamat laekunud pakkumust ning sihtfinantseerimise olemasolu, samuti asjaolu, et ehitusele tuleb palgata omanikujärelevalvet teostav isik, on vajalik Priimetsa spordihoone rajamiseks kaasata laenuvahendeid 1 550 000 eurot,» põhjendas vallavanem Monika Rogenbaum laenu eelnõus.