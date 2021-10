Ajateenistust alustab 853 noort

Ameti peadirektor Marlen Piskunovi sõnul oli seekord suurimaks väljakutseks maksimaalne vaktsineerituse saavutamine. See tähendab, et mõne juba varem ajateenistuse kutse saanud noorte ajateenistuse aega tuli muuta, kuna nad keeldusid ennast vaktsineerimast.

«Oluline on siinkohal meeles pidada, et vaktsineerimata jätmine ei vabasta kedagi ajateenistusest, vaid nende isikute ajateenistus lükkub lihtsalt edasi,» rõhutab Piskunov.

Omal algatusel ajateenistusse asumine on endiselt populaarne, seda tegi 60 protsenti noortest.

Teenistust alustatakse 1. ja 2. jalaväebrigaadis, küberväejuhatuses, toetuse väejuhatuses ja erioperatsioonide väejuhatuses. Väljaõpe on 8-kuuline ja kutsealuste seas on valdav osa põhiharidusega, kuid on ka keskharidusega noori.