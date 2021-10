Valgalane Kaljo Parts valis EKRE kandidaadi ja on nii teinud enda sõnul juba kolmedel või neljadel valimistel. EKRE puhul võlub Partsi erakonna juhi käitumine (pikalt oli esimees Mart Helme, nüüd Martin Helme – toim). «Väljendamine ja kõik, seda on vaja. Temal on juhtimise stiil nagu mõnel loomal. Ega ta teisi ette ei lase. Mis see Stalingi oli, see oli ju ka üks tõbras. Aga ta oma ranguse poolest niisugune mees, mida kõik kartsid. Isegi teised riigipead kardavad selliseid mehi. Kui inimene midagi väljendab, peab ta olema käskiv. Aga mis on meil kogu aeg siin olnud, need on ühed tagurlased kõik.»