Valga veduri värskenduskuur läks oodatust kallimaks

Tänavu juulis välja kuulutatud hanke tulemusena ilmnes aga, et see summa ei kata kaugeltki kõiki kulutusi ning vallavalitsus eraldas septembris reservfondist veel 5380 eurot, et kõige olulisemad tööd saaksid siiski tehtud. Seekordse mahuka remondiga said üle käidud veduri suitsukamber, korsten, prožektor, katla korpus puhastati roostest ja värviti üle. Veduri katlaosa korpus tervikuna sai uued plekid ning vedur ise uue vilekorstna. Mitmesuguseid korrastus- ja puhastustöid tehti veelgi, andis vallavalitsus pressiteate vahendusel teada. Kokku läks värskenduskuur maksma üle 13 000 euro ja selle tegi hanke võitnud ettevõte Status Pluss Ehitus OÜ. Teha oleks aga mälestusmärgi juures veelgi. Asevallavanem Enno Kase sõnul on lõppenud tööd lihtsalt järjekordne etapp auruveduri korrastamise protsessis. «Loodetavasti saab juba järgmisel eelarveaastal kabiini rooste-eemaldus- ja värvimistöödega ning katuse korrastamisega veduri ilmet veelgi parendada,» ütles Kase, kelle sõnul on hea, et kütuse- ja veemahuti on suhteliselt heas korras ning väga suuri plekitöid see osa ei vaja. Valga raudteejaama lähedale paigaldati auruvedur 1998. aastal, tähistamaks Pihkva–Valga–Riia rongiühenduse 110. aastapäeva. Vedur SU 251-98 on ehitatud 1949. aastal Sormovo laevatehases.