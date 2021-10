Otepää turupaviljoni ehitustööd on lõpusirgel

Olemasolev turupaviljoni betoonsein on kaetud soojustatud klaasfassaadiga. Hoone sees on vaheseinte ja turvaruloodega eraldatud müügiboksid ja avatud kauplemisalad. Müügibokse on kaheksa. Igas boksis on kraanikauss ning külastajatele on olemas ka WC. Turuhoone ees on kaks kauplemiskohta koos varjualustega, kuhu saab kauplema tulla autoga.