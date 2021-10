Aga mis oleks, kui iga volikogu alustaks oma uut perioodi võimupiiride jagamise asemel hoopis ühisosa otsimisega? Et siis esmalt leitaks valimisprogrammidest üles need punktid, millega kõik nõus on, misjärel sõnastataks erakondade ja valimisliitude ülene kokkulepe, millest olulisemate otsustuste puhul lähtuda. Pärast niisuguse kokkuleppe sündi ei saaks keegi enam väita, et mõni oluline ettepanek tuli «valelt poolt», mistõttu seda ei saa arvestada.