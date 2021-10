«Oleme alustanud konsultatsioone Reformierakonnaga ja Keskerakonnaga – meie plaan on luua laiapõhjaline koalitsioon,» rääkis Võru linnapea Anti Allas, kelle sõnul oleksid sotsiaaldemokraadid kaasanud koalitsioonipartnerid ka siis, kui oleksid saanud volikogus enamuse.

«Meil ei ole Reformierakonna ja Keskerakonnaga põhimõttelisi lahknevusi ega eriarvamusi, mida ei saaks läbi arutada,» lausus Allas ning lisas, et ta ei näe hetkel põhjust, miks sellest kolmikliidust ei võiks asja saada. «Koalitsioonis peab olema hea keemia ja läbisaamine, sest omavahel tuleb mitu aastat koostööd teha.»

Linnapea sõnul ei välista valimisvõidu saanud sotsid täna siiski kedagi. «Palusin näiteks ka EKRE käest juba valimisõhtul tutvumiseks nende valimisplatvormi,» sõnas Allas, kelle sõnul pole volikogus kaks mandaati saanud Isamaa erakonnaga seni samas kontakte olnud. «Topeltläbirääkimisi me siiski ei pea, selles oleme kokku leppinud.»

Reformierakonna linnapeakandidaat Anti Haugas kinnitas, et tänasel konsultatsioonil räägiti üldistest printsiipidest ja pandi paika ka läbirääkimiste esialgsed plaanid. «Detailidesse me täna veel ei laskunud,» lisas Haugas.

«Meil on ühisosa palju ja järgmisel kohtumistel saame loodetavasti paika panna edasise tegevuskava,» rääkis Haugas. «Halbu ideid ei ole kellelgi, peame ühelt poolt vaatama otsa oma programmidele ja teiselt poolt võimalustele ning seadma nii prioriteedid.»

Haugas nimetas koostöö osas ühelt poolt Anti Allase kogemust ja teisalt Reformierakonna värskust, mis mõjuks Võru linnale positiivselt. «Täna tundub, et põhiarusaamad, printsiibid ja väärtused on meil kõigil ühe koha peal,» lisas ta. «Ka suuremad ideed on valdavalt sarnased.»