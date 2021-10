Isiklikult ka valla suurima häältesaagi 507 häält kogunud Ruusmann ütles, et tulemusega võib rahule jääda. Valimispeol enne tulemuste saabumist oli ta lootustes veidi ambitsioonikam, öeldes, et eesmärk on erakonnaga teha läbi aegade parim tulemus ja saada üle 50 protsenti häältest. «Ise prognoosisin endale 500 ja 507 sain. Tulemus on muidugi väga suur, aga kui ise oled arvestanud juba sellega...., eneseusk peab olema. Siis ongi nii, et tuleb see, mida oled oodanud ja teinud,» lausus Ruusmann.