Vaktsineerimisteenus apteekides laieneb

Eesti Proviisorapteekide Liidu juhi Ly Rootslase sõnul on tegemis suurepärase uudisega kõigile inimestele. „On väga hea, et apteeke on kaasatud jätkuvalt vaktsineerimise korraldusse Eestis. Meie liikmetelt on viimastele päevadel väga palju päritud, et kas ka apteegis on võimalik saada COVID-19 vastast tõhustusdoosi ning kas riigi poolt lubatud tasuta gripi vastu vaktsineerimine 65 aastaste ja eakamate inimeste puhul on võimalik ka apteegis. Meil on hea meel teatada, et mõlemal juhul saame nüüd vastata jaatavalt,“ ütles Rootslane.