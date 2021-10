Peaminister Krišjānis Kariņš kinnitas pärast nõupidamist ajakirjanikele, et nii-öelda lukustusmeetmed hakkavad kehtima neljapäevast ehk 21. oktoobrist ja kestavad 15. novembrini.

Kariņš lisas, et selline otsus tehti Lätis madala vaktsineerimiste arvu tõttu.

"Paljudele võib tunduda arusaamatu, miks meil see nii on, kui näiteks Taanis ja Iirimaal on olukord erinev. Põhjus on selles, et vaktsineerimisprotsess ei ole meil vajalikul tasemel kulgenud ega nii edukas olnud, kui teistes riikides," ütles peaminister.

Pavluts selgitas, et sel perioodil kõik poed, välja arvatud esmatarbekaubad, ei tööta. Saadaval on vaid kõige vajalikumad teenused. Suletakse kõik meelelahutusasutused. Samuti on kavas kehtestada liikumiskeeld, mis algab kell 20.00 ja kehtib kuni 05.00 hommikul. See ei tähenda muidugi, et inimesed ei saaks töölt naasta ega tööle minna. Koolivaheaega on kavas pikendada nädala võrra ja pärast seda rakendada kolmandast klassist vanematele distantsõpet vähemalt kuni 15. novembrini.

Keelatakse kõik spordi-, meelelahutus-, kultuuri- ja usuüritused. Töökohtadel jätkuks töö vaid tootmises, ehitusel, olulise tähtsusega taristul ja selleks, et tagada riigi häireteta toimimine.

Meetmed tulevad arutamisele veel teisipäevasel valitsuse istungil ja parlamendis, mille järel selle üle hääletatakse.

Peaminister lisas, et lukustusmeetmete kehtestamiseks peab Läti eraldama täiendavaid vahendeid, et stimuleerida suletud majandussektoreid.

"See on meie riigi üks suurimaid tragöödiaid, sest nüüd ei pea ühiskond tervishoiusüsteemi päästmiseks mitte ainult neli nädalat vastu pidama, sest vaktsineerimata inimesi on nii palju, vaid Läti peab majanduse elushoidmiseks ka raha laenama," ütles Kariņš.

Peaminister märkis, et Lätil on juba kogemusi toetusküsimuste lahendamisel, mis tähendab, et kõiki varasemaid mehhanisme kasutatakse uuesti.

Valitsusjuhi sõnul pole hetkel oodata olulisi reisipiiranguid, sest Läti elanikud on haigestumuse poolest teiste jaoks ohtlikumad, kui mõne teise riigi kodanikud nende jaoks.

"Ühiskond peaks kogu jõu kokku võtma ja hetkeks seisatama, et viirus peatada. Praegu on olulisem kui kunagi varem näidata üles solidaarsust ja vastutustunnet, kaitsta meie tervishoiusüsteemi kokku varisemast ning ühiskonda surmade eest, mida oleks võimalik ära hoida. Kutsun inimesi aru saama ja mobiliseeruma," manitses tervishoiuminister juba varem päeval.

Tervishoiuministeeriumi teatel oleks viiruse leviku praeguse tempo juures oktoobri lõpus uusi koroonapositiivseid päevas 4000 ning haiglaravile lisanduks päevas 275 inimest.

Lätis möödunud nädalal 11-17. oktoobrini kinnitust leidnud nakkusjuhtude arv suurenes sellele eelneva nädalaga võrreldes 48,8 protsenti, kinnitas esmaspäeval haiguste ennetamise ja kontrolli keskus (CDC).

Keskuse andmeil on Lätis nakatumus 100 000 elaniku kohta maailma kõrgeim. Haiglaravil viibivate patsientide arv kasvas eelmisel nädalal 56 protsenti ning tõsiste sümptomitega nakkusjuhtude arv suurenes 62,8 protsenti. Lätis tõusis haiglaravi vajavate koroonahaigete arv esmaspäeval 1114-ni.

Võttes arvesse COVID-19 haigestumuse kiiret suurenemist ja raviasutuse läbilaskevõimet, kuulutab Vidzeme haigla välja eriolukorra ja peatabs ajutiselt plaaniliste raviteenuste osutamise, ütles esmaspäeval ettevõtte Vidzemes slimnīca LLC kõneisik Benita Brila.