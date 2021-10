Eesti-Läti piirialal pahandust teinud noored karud viidi tagasi metsa

Esmaspäeval püüti Lätis kinni kaks noort karu, et nad toimetada kaugele asulatest, kuna nad tegid mitme nädala jooksul palju kahju ‒ lõhkusid nii mesitarusid, tuhnisid prügikastides ja tegid muud paha, ütles teisipäeval BNS-ile Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) pressiesindaka.

Noori karusid lõppenud nädalad liikumas Läti-Eesti piirialal. Viimati kuulsid Läti karude päästeoperatsioonis osalenud eksperdid, et karud liikusid Grundzāle asula lähistel, mis on ligi 30 kilomeetrit Valgast. Seega paigaldati sinna karudele lõks ja teised tarvikud nende kinnipüüdmiseks.

Keskkonnakaitse Põhja-Läti piirkonna juht Rolands Auzins sõnas, et nad said teateid noortest karudest kohalikelt elanikelt ning valvekaameratest, enne kui nende püüdmiseks lõkse kasutati. "Nende karude püüdmine oli väga keeruline protsess ning uinutipüss tabas alguses ainult ühte karu, teine jälgis olukorda kõrvalt ega lasknud läheneda,“ rääkis Auzins.

Teise noorkaruga oli tükk tegemist, päästeametnikud pidid pikalt ootama ja strateegia uuesti läbi mõtlema, et päästeoperatsiooniga edasi minna. Pärast pikka ootamist suudeti mõlemale pruunkarule paigaldada kõrva märgis ning valmistada neid transportimiseks ette.

Lätlased paigaldasid neile sinist ja punast värvi kõrvamärgised, mille järgi neid edaspidi ära tunneb. Karud vabastati metsas küll piiriäärsele alale, aga Läti poolele. Lätlased arvavad, et need karud on Eestist sinna tulnud, kuna neid nähti üsna Eesti-Läti piiri lähedal liikumas. "See on puhtalt spekulatsioon, sest tegelikult me ei tea sellest midagi, kuna Lätis on ikkagi ka veel mõned karud alles. Nad võivad olla siit tulnud, aga see ei tähenda, et nad peaks olema. Karu võib ju tulla ükskõik kust,“ rääkis päästeoperatsiooni kaasa aidanud Eesti Maaülikooli loomaarst Madis Leivits.

"Usun, et kui nad on ikkagi Eestist tulnud, siis nad otsivad pigem sellist karuvaba territooriumi ehk nad ei tule enam ülespoole tagasi, pigem lähevad tagasi allapoole, sest meil on siin karuterritooriumid juba ees. Karude areaali laienemine vabadele pindadele pole Eestis enam üldse lihtne. Ega siinsetel karudel polegi mujale minna kui lõunasse. Eks varsti ole näha, kas nad tulevad uuesti asulatesse või mitte,“ sõnas loomaarst.

Leivits käis ka kohapeal lätlasi aitamas, kuid karusid ise ei näinud, sest need olid selleks ajaks juba teise külla liikunud. "Konsulteerisin neid enda kogemuste põhjal ning lõpuks said nad oma jõudega hakkama,“ ütles Leivits.

Leivits rääkis EJS-ile, et tegemist on noorte karudega, kes on ligi kahe aasta vanused. "Nad on nii-öelda ema juurest minema pekstud ja läinud siis paha peale. Mis see täpsem põhjus on, ega seda keegi ju ei tea,“ ütles loomaarst.