Põlvas plaanitav nelikliit on pidanud esimesed kohtumised

Seni vallavolikogu juhtinud Lennart Liba (Reformierakond) lisas: «Kui juba teha, siis mitmekülgne koalitsioon. Eelmises volikogus oli meil koalitsioonis 17 kohta. Selle matemaatika järgi oleks 27-liikmelises volikogus 18 kohta, mis võimaldaks luua tugeva võimuliidu. Ja kuna esindatud on neli osapoolt, on usutavasti kaetud paljude valijate tahe. Usun, et leiame ühisosa, et Põlva kui maakonnakeskus oleks ka nelja aasta pärast alles ja areneks.»