Kiri: ajaloomälu eitajad on kui emasalgajad

Etenduse humoorika osa täidab Seto sõjavägi, sest kui kaks kolmandikku Petserimaast ehk kultuurilises mõttes nimetatud Setomaast on allutatud, siis keegi ju ei usu, et saunavihtade ja muruniidukitega saab kaitsta järelejäänud kolmandikku.

«Kas ajaloomälu on siis mingi reklaam?» küsisin.

«Olgu need lipud koristatud, muidu lähete ise kõigega siit minema!» säristasid kärkijad.

Kodus meenutasin endale veel kord seda, mida ammu tean: väga paljud inimesed ei saa aru, et Petserimaa on Ema, Setomaa tema Tütar. Petserimaad tuntakse sellenimelisena juba pea 550 aastat. Setomaa-nimeline moodustis on natuke üle saja aasta vana.