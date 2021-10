„Oleme Reformierakonnaga viimased pool aastat Valga vallas valitsemisvastutust jaganud ning suhted on olnud töised, konstruktiivsed ja osapooli austavad. Töötasime kokkulepitud tegevuskava alusel, hoidsime silmas seatud eesmärke ning saavutasime suurem osa kavandatust. Samuti on meie valimisplatvormid suhteliselt sarnased ning soov Valga poliitkultuuri remontida samuti siiras,“ sõnas Valga 2.1 valimisliidu esindaja Monika Rogenbaum.

„Reformierakond on läbivalt rõhutanud vajadust taastada Valga valla valitsemisel töörahu, stabiilsus ja elanike usaldus võimu vastu, et luua soodsad tingimused valla arenguks. Senine koostöö valimisliiduga on andnud kindlust, et meie arusaamad valla vajadustest ning uuel koalitsioonil ees seisvatest ülesannetest on sarnased. Alustame läbirääkimisi partneritega, kellega saame moodustada vallale parima võimaliku juhtkonna,“ rääkis Reformierakonna esinumber Lauri Drubinš.