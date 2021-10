Kanepis võib sündida ülinapi ülekaaluga koalitsioon

EKRE esinumbri Helen Rebase (25) väitel on tema erakonna ja Keskerakonna saadikud otsustanud seljad kokku panna, mis tähendab, et võimalik on nii Reformierakonna ja Isamaa või siis EKRE, Keskerakonna ja Isamaa liit. «Kolmas võimalus on Reformierakonna vähemusvalitsus. Iga juhul tahame sedapuhku olla mõjuvõimas opositsioon, kellega peab arvestama. Eelmises volikogus ei antud opositsioonile isegi revisjonikomisjoni esimehe kohta,» märkis Rebane.