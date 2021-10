Kompostrid antakse välja kinnistute nimekirja alusel neile kinnistuomanikele, kes on huvitatud toidujäätmete kompostimisest. Kes edaspidi kompostida ei plaani või kui komposter on juba olemas, ei ole kompostri võtmine kohustuslik.

Kompostrid peavad kasutuses olema projekti lõpuni ehk 31. detsembrini 2025. Kompostrid antakse ainult nendele kinnistutele, mis on liidetud korraldatud jäätmeveoga ja mahus, mis on projektis ette nähtud. Kompostriga antakse kaasa ka juhised kompostimiseks ja soovijatel on võimalus osa võtta kompostimise koolitusest.