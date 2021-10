Transpordiameti koduleht vahendab, et kui jalakäija näeb autot juba kaugelt, siis sõidukijuht märkab helkurita jalakäijat alles 30 meetri kauguselt.

Paide politseijaoskonna piirkonnavanem Priit Söörd ütles, et korrakaitsjad kontrollivad jalakäijatel helkuri olemasolu.

Enamasti teevad nad seda igapäevatöö käigus. Eesmärk pole jalakäijaid kiusata, vaid see, et inimesed saaksid pimedal ajal turvaliselt liikuda.

Võib ka trahvi saada

Söörd ütles, et kui inimesel helkur puudub, siis juhib politseinik sellele tähelepanu. Võimalusel jagab ka helkureid, et saaks teekonda turvaliselt jätkata. Kuigi politseinikel on helkuri puudumise korral õigus trahvida, kasutavad nad seda võimalust pigem harva. Ta märkis, et vihjetele reageerivad politseinikud kohe, et tagada inimese turvalisus.

Söördi teada ütlevad inimesed sageli, et helkur ununes mõne teise rõiva külge või on just katki läinud. Vahel on põhjendatud helkuri puudumist ka sellega, et käiakse asulas, kus tänavad on valgustatud ja jalakäijad autojuhile nähtavad.

«Sellistes olukordades oleme meelde tuletanud, et pimedal ajal või halva nähtavuse korral on iga kergliikleja oma turvalisuse tagamiseks kohustatud kandma helkurit.»

Sobib ka mõni muu valgusallikas

Juhul kui inimesel helkur puudub, võib selle pimedal ajal ajutiselt asendada muu valgusallikaga. Näiteks kasutada mobiiltelefoni või nutikella taskulampi. Siinkohal tuleb Söördi ütlust mööda arvestada asjaoluga, et need näitavad valgust üksnes ettepoole, mistõttu tuleks pimedal ajal ja halva nähtavusega teel liikudes kandjal lähenevat sõidukit kuuldes peatuda ja suunata valgusallikas sõiduki poole.­ Nii saab ennast pimedas võimalikult nähtavaks teha.