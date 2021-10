Eriolukord pani naise rabateed rajama

«See on ikkagi ainulaadne laudtee. Kohati rajalt näha Eesti-Vene piiripostid ja üldse on see ainus rabatee piirkonnas,» ütleb Virro. Pikkust on Kremessova külast Velna külasse viival rabateel 1,1 kilomeetrit ning laudtee rajati sinna 2007. aastal ühes vaatetorniga, mis on nüüdseks samuti pehkinud.