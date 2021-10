Naabri lukkupanek mõjutab ka kaksiklinna Eesti poolt

Lukustusmeetmed kehtivad 15. novembrini. Sel perioodil on suletud kõik poed, mis ei müü esmatarbekaupu. Samuti on kättesaadavad vaid kõige vajalikumad teenused. Eesmärk on piirata läbikäimist leibkondade vahel nii palju kui võimalik, et vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja hoida ära vajadus piirata tervishoiuteenuste osutamine vaid erakorralise raviga.