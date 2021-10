Kulbikuningannad said personaalsed põlled

«Meie kulbikuningannad on imelised naised, kes aitavad meil pakkuda klientidele parimaid maitseelamusi. Nemad on need, kes iga päev täidavad meie sõprade kõhtu,» kinnitas hotellijuht ja lisas, et praegusel keerulisel ajal on kõikides restoranides oluline märgata oma töötajaid ja hoolida nendest. «Kokad väärivad tunnustamist!»