Põlva tupiktänavad üllatasid jooksueksperimendi tegijat

Suusataja Martin Himma on nõuks võtnud läbi joosta kõik Eesti 47 linna, nii et seal saab läbitud iga tänav. Plaani elluviimist alustas ta Otepääl, kus muidu Virumaalt Tamsalust pärit 22-aastane noormees Kalju Ojaste käe all Karupesa Teami suusaklubis treenib. Samuti on tal juba läbi joostud Elva, Viljandi ja Tõrva.