Einar Nutt, telekommunikatsioonitöötaja

«Inimene pole kunagi millegagi rahul. Siin maailmas ei ole midagi ettearvamatut – nii on. Valimistulemusi küll jälgisin, aga kes praegu läbirääkimisi peavad, sellega ma kursis ei ole. Ükskõik, kes lõpuks koalitsiooni moodustab, see on asjade loomulik käik. Ei usu, et Põlvas midagi muutuks – kus on see materjal, et parem tuleks?»