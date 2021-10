Valga muuseumi maailmahariduskuu tõi kohale üle 100 lapse

Üheskoos on Pille Oleski eestvedamisel seda korraldatud juba 9 aastat. Selle aasta programm kandis nime: „Mina ja putukas ristteel“. Kokku külastas muuseumi 151 last Valgamaalt.

Näitusel "ELU PUTUKA/-NA/-TA/-GA" said lapsed uurida ja uudistada putukate tunnuseid ja eluringi. Inimesed ja putukad erinevad esmapilgul üksteisest nagu kosmosesüstik ja aerupaat. Inimesed on suured, putukad väikesed. Inimese keha katab pehme nahk, putukate keha aga kõva kitiinkest. Inimesed oskavad rääkida, putukate helimaailm on inimeste jaoks sageli mõistatuseks... Võime välja tuua palju fakte, miks putukad ja inimesed üksteisest erinevad, kuid noored said ka teada, mis juhtudel nad hoopis sarnased on, millised on nende ühised huvid ning kuidas üks pool teist kasutab?