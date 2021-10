Puka sügislaata väisasid ka näitusel üles astunud koerad

Sel aastal osales laadal üle 50 kaupleja Eestist, aga ka Lätist ja Leedust. Külastajatel oli võimalus osta taimi, aiasaadusi, hoidiseid, käsitööd, omaloomingut, ehteid, raamatuid, riideid jne. Samuti pakuti sooja toitu, kohvi, suhkruvatti ja jäätist.

Puka kultuurimaja kultuurikorraldaja Katrin Uffert sõnas, et alates eelmisest aastast on Puka sügislaadast saanud mitte ainult koht, kust saab osta erinevaid kaupu, vaid ka paik rahvusvahelise loomakaitsepäeva tähistamiseks.

Sel aastal otsustati seda tähistada kõikide tõugude koertenäitusega Puka Matsukas 2021. Näitusel osales 35 koera. Nende seas olid: dalmaatsia, haski, akita inu, dogi, beagle, kääbusspitsi, kääbuspinšeri, puudli, taksi, whippeti, mastifi, retriiveri, kaukaasia lambakoera, austraalia kelpie, tervuereni tõugu koerad ja mitmed segaverelised koerad. Näituse osavõturaha kanti üle Valga loomade varjupaigale.

«Koertenäituse läbiviimise eesmärk oli koeraomanike enesetunde parandamine, tähelepanu juhtimine sellele, et segavereline võib tunda ennast sama uhkelt nagu auväärse sugupuuga tõukoer,» lisas Katrin Uffert. «Tagasiside oli väga hea, näitus kujunes eriti meeldejäävaks ka niiöelda krantside omanikele, kes võisid oma neljajalgset sõpra teistele uhkusega näidata.»

Igaühel oli võimalik oma silmaga näha, et segaverelised koerad ei jää ilu, intelligentsuse ja omanike armastuse poolest sugugi alla paberitega koertele. Mitme kutsika jaoks sai Puka näitus stardiplatvormiks enne suurtel rahvusvahelistel võistlustel osalemist.

Näitusel osalenud koerad said maitsvaid auhindu ning võitjad said ka medaleid ja rosette. Maitsvaid auhindu said ka kass Timmu ja koer Mõmmi, kelle pildid said kõike rohkem «meeldimisi» lõbusal fotokonkursi «Minu lemmikloom», mis toimus kahe nädala jooksul Puka kultuurimaja Facebooki lehel.

Puka sügislaadal oli võimalik tutvuda ka Kase talu koduloomadega. Sel aastal koguti just neile kõrvitsaid ja muid aiasaadusi.

Puka kultuurimaja väikeses saalis ootas kõiki huvilisi näitus «Eelmise sajandi nukud». Meeleoluka päeva lõpetas Leedu tsirkuse lasteetendus. Publiku hulgas olnud lastevanemate sõnul oli eriti tore see, et lapsed ei pidanud kogu aja vaikselt saalis istuma, vaid said aktiivselt etendusest osa võta.

Vähem kui kahe kuu pärast toimub Pukas jälle laat – seekord õhtune jõuluvana laat.

Puka laada korraldasid Otepää kultuurikeskused/Puka kultuurimaja. Peakorraldaja tänab järgmisi abilisi: Andželika Psenitsnaja, Gaida Helandi, Fantagiro Hanko, Ragne Hanko, Kirina Kivi ja Mirtel Kuus.