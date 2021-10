«Kuigi meie mustlastantsutrupp Romaška tegutseb Tartus, olen tegelikult Mooste inimene. Mu ema oli sealse kultuurimaja juhataja. Mustlastantse olen õpetanud ka mujal Lõuna-Eestis ning mitmel korral on mõne kultuurimaja juhataja öelnud, et võiksin hakatagi nende juures käima. Käiks küll, aga mustlasantsuga on vaja tegeleda vähemalt korra nädalas,» nimetas Priks põhitakistuse. «Igal juhul saab ühe töötoaga ühe tantsu selgeks,» lisas ta.