Sarnaselt tänavuse aastaga on Eesti MM-ralli hooaja seitsmes etapp. Rally Estonia eel peatub WRC-karussell Keenias ja eesti järel ootab MM-sarja võistlejaid ees Soome ralli. Rally Estonia üks traditsioone on olnud, et kui on võimalik, on võistlus alati toimunud juulis ja nii ka tänavu. See tähendab, et rallifännid nii Eestist kui mujalt saavad taas kord nautida suurepärast Eestimaa suve ja loodust ning loomulikult Rally Estoniat. Kui eelneva kahe MM-ralli puhul on võistluse korraldajad pidanud arvestama karmide koroonapiirangutega, siis praegu töötab Rally Estonia tiim usus ja lootuses, et 2022. aasta võistlus saab taas toimuda normaalsetes tingimustes ja suurepärast võistluselamust pakkudes.

Kolmandat aastat järjest võõrustab Rally Estoniat Tartus asuv Eesti Rahva Muuseum, kus lisaks võistluskeskusele saab olema ka hooldusala ja poodium.

Rally Estonia direktor Urmo Aava tõdes, et neid riike, kus MM-ralli on kolm korda toimunud, väga palju pole. "See on meie jaoks suur privileeg. Kõik see on tohutu meeskonnatöö, sest ettevõtmise kordaminek ei ole võimalik kellegi üksiku pingutusega, vaid kõigi panusega. Rally Estonia taga on Eesti riik, kohalikud omavalitsused, kõik toetajad ja suur ligi 3500-liikmeline korraldusmeeskond. Loodame väga, et saame 2022. aasta Rally Estonia teha sedavõrd normaaltingimuste lähedaselt, kui see vähegi võimalik. Töötame juba praegu selle kallal, et kuidas eelneva 11 aasta kogemus maksimaalselt ära kasutada ja korraldada tuleval aastal veel meeldejäävam ja ägedam Eesti MM-ralli," sõnas ta.

Rally Estonia kommertsdirektor Tarmo Hõbe lisas, et kolmandat Eesti MM-rallit planeeritakse usus, et koroonast tingitud tingimused on oluliselt leebemad või sootuks kadunud. "Meie suur soov on taas pakkuda kirge ja suurepäraseid elamusi täis rallinädalavahetust, kus fännid saaksid ise valida endale sobiva pealtvaatamise koha. Juba täna, kus kuupäevad on ametlikult paigas, on hea võimalus hakata planeerima pere ja sõpradega kesksuvist nädalavahetust ning broneerida varakult endale sobiv majutuskoht. Rallipassid tulevad müügile niipea kui kõik vajalikud ettevalmistused selleks on tehtud."