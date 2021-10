Põhiklasside medalitest selgus ühe omanik juba võistluse esimeses pooles – tehniliselt suurepärase soorituse teinud Evely Kaasiku (JOKA) edestas konkurente esimeses kontrollpunktis lausa kahe minutiga ja aina kasvatas oma edu jälitajate ees ning lõpetas ajaga 1:53.00 uhkes üksinduses.

Tagapool arenes aga haarav võistlus hõbedale Annika Rihma (OK Kobras) ja Marianne Haugi (OK Võru) vahel. Annika Rihma edu oli pea kogu raja vältel ühe-kahe minuti piires, kuid tema viga raja viimase kilomeetri alguses võimaldas Marianne Haugil vahe tasa teha ja finišini käis nende vahel väga tasavägine heitlus. Konkurentide erinevad teevalikud kontrollpunktide vahel hoidsid pinge jälgijate jaoks kõrgel, lõpuks pani oma füüsilise paremuse maksma Annika Rihma, võites hõbemedali 10-sekundilise paremusega Marianne Haugi ees. Kaotust võitjale kogunes neil vastavalt 8.55 ja 9.05.