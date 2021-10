Valgas algab erivajadusega inimeste kortermaja ehitus

Riigile kuuluv AS Hoolekandeteenused alustab kortermaja, varasema nimega erihooldekodu ehitamist Valgas aadressile Jaama puiestee 5. Jaama puiestee 7 asub perekeskuse Kurepesa asenduskodu peremaja. Kinnistule tuleb kahekorruseline, umbes 450-ruutmeetrise ehitusaluse pinnaga hoone, kus neli korterit. Igas korteris hakkab elama kuus psüühilise erivajadusega inimest, kokku on majas seega 24 elanikku. Neile pakutakse ööpäevaringset hooldust, tööd saab kümme inimest.

Nüüdseks on Hoolekandeteenustel ehitusluba käes ja plaani kohaselt algavad tööd esmaspäeval. Aktsiaseltsi avalike suhete juhi Katrin Pärgmäe sõnul on firma seni kasutanud modernset lame- või viilkatusega liginull­energiamaja projekti, et hoone sobituks mitmesugustesse keskkondadesse. Valga linna miljöö on aga ainulaadne ning tänu sellele loodi spetsiaalselt Jaama tänava piirkonna eripära silmas pidades variant, kus on vintskappidega katus ning krohvi ja voodrilaudadega kombineeritud fassaad.