Läinud nädalal räägiti palju sellest, kas kultuuriminister Anneli Ott, kes on teadaolevalt vaktsineerimata, saab oma haldusalas (sekka kultuurivaldkonna kriitika!) sellest nädalast alanud piirangute taustal üldse tööd edasi teha. Kui nüüd mõelda kultuuriministrit puudutavale olukorrale, tekib paratamatult samalaadne küsimus ka vastvalitud volikoguliikmete kohta.

Julgen arvata, et mitte kõik neist ei ole praeguseks vaktsineeritud. Kindlasti leidub ju nende seas inimesi, kellele vaktsiin on vastunäidustatud ja üpris tõenäoliselt on äsjavalitute seas ka hoopistükkis kaitsesüstimise vastaseid.

Üle riigi valiti linnade ja valdade esinduskogudesse kokku umbes 1700 rahvasaadikut, Kagu-Eesti kolmes maakonnas on neist 221. Tõenäoliselt on praegu kogu riigis üsna suur segadus, kuidas üht või teist piirangut kohaldama peaks. Küllap ei ole erandiks ka volikogud.

Ühel hetkel peavad ju volikogud füüsiliselt kokku tulema ning siis tekib küsimus, kas need, kes poogitud või haigust läbi põdenud ei ole, üldse seda teha saavad. Kas rahvalt mandaadi saanud peavad oma kohast loobuma? Või läheb keegi nii kaugele, et on nõus seda ise tegema?

Kuidas siis käituda, kas tehakse erand? Volikogude istungite pidamiseks on kaks võimalust: kokku saadakse füüsiliselt või peetakse koosolek virtuaalselt. Praeguse epidemioloogilise kriisi taustal on põhjust arvata, et mingi aeg peetakse neid näiteks Zoomis.

Tasapisi oleme hakanud harjuma mõttega, et viirus jääb meie sekka ka edaspidi. Ühel hetkel peavad aga ju valla- ja linnavolikogud siiski ka füüsiliselt kokku tulema ning siis võib tekkida ka küsimus, kas need, kes viiruse vastu kaitsepoogitud või haigust läbi põdenud ei ole, üldse seda teha saavad. Või peavad rahvalt mandaadi saanud oma kohast loobuma? Või läheb mõni volikokku pääsenu nii kaugele, et on nõus seda ise tegema?