«Suhtume austusega kõigisse, kes rahva mandaadiga Otepää vallavolikogu laua taga kohad sisse võtavad ning asume kohe alguses otsima partneritega programmilist ühisosa», ütles valimisliidu kavatsusi kommenteerides valijalt suurima toetuse saanud Jaanus Barkala. «Meie peamine eesmärk on säilitada vallas tasakaalu ja kodurahu õhkkond, sestap ei otsi me partneritega erimeelsusi vaid koostöökohti. Küllap ka erimeelsused tekivad, kuid neidki soovime lahendada koostöös ja omavahel konsulteerides». Barkala sõnul ei vaja valimisliit Otepää valla juhtimiseks küll koalitsiooni, kuid ometi püütakse leida ühisosa nendega, kes seda soovivad.

«Kindel valimisvõit kinnitas küll meie veendumust, et valitud kurss on õige, kuid hoogsaks edasiliikumiseks on tarvis kõigil sõuda ühes suunas. Mida vähem on tagurpidi sõudjaid ja lihtsalt paadi kõigutajaid, seda kindlamalt ja hoogsamalt me edasi liigume», ütles Ühinenud Kogukondade delegatsiooni liige Raivo Kalda. «Anname endast parima, et tagada vallas kodurahu ja stabiilne areng», lisas Kalda.