Koalitsiooni suurim eesmärk on tagada vallaeelarve tasakaalu piires võimalikult palju arendustegevusi ja hoida piirkondade vahelist tasakaalu. Suurimad väljakutsed on Leevaku raamatukogu-külakeskuse, jalgteede ning Sillapää lossiga seotud ehitustegevused. Rõhku pannakse ka nö pehmete meetmete välja arendamisele, et tagada piirkonnas koolide ja lasteaedade personaliga varustamine ning perearstide ning õdede Räpina valda tööle asumine.