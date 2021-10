Tsirguliina kool sai uue direktori

Tarmo Valgepea on sündinud Kiviõlis, Ida-Virumaal läbinud ka suure osa haridusteest ning sportliku noorena lõpetanud keskkooli Tallinna Spordiinternaatkoolis. Kõrgharidus on omandatud Tallinna Polütehnilise Instituudi majandusteaduskonnas, tööstuse juhtimise ja planeerimise erialal.

Valgepea on töötanud Pärnus spordivaldkonna juhina, kelle hallata olid spordiühingud, laste spordikool, spordibaasid ja linna rahvasporditegevus. Samal ajal töötas Valgepea kergejõustikutreenerina ning lühemal perioodil ka Sindi Keskkoolis asendusõpetajana. Lisaks on ta olnud aastaid spordilaagrite juhataja ning tegev mitmete spordiklubide asutamise ja juhtimise juures.

Enam kui kümme aastat on Tarmo Valgepea töötanud haridussüsteemis, aastatel 2009-2017 Ida-Virumaal, alguses Mäetaguse põhikooli, hiljem Jõhvi riigigümnaasiumi direktorina. Peale seda on Valgepea olnud haridusnõuniku ametis Väike-Maarja vallavalitsuses.

Lisaks on Tarmo Valgepea olnud nii Pärnu kui ka Tallinna linnavalitsuses ametis spordi- ja noorsoovaldkonna juhina ning ettevõtjana on ta 20 aastat tegutsenud toitlustuses, jaekaubanduses ja kinnisvaraarenduses.

Avaliku konkursi võitnud Valgepea peab oluliseks, et koolijuht oleks eelkõige visionäär, kel olemas juhtimiskogemus ning võime seatud eesmärke järgida. «Tööl, mida teen, peab olema tähendus ja väljakutse - need on minu suurimad motivaatorid».