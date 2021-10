„Beetela puhul räägime kahest olulisest põhjusest, miks just see tankla ja Tõrva linn. Esiteks on tegu suurepärase asukohaga Tõrva kesklinna ääres, kohe Viljandi tänava kõrval. Teiseks saame oma klientidele olla veelgi mugavamalt kättesaadav nende teekonnal nii Tõrvasse sisse-kui väljasõidul laia toitlustuse valiku ja kütustega. Ootame huviga ka Tõrva elanike tagasisidet selle kohta, kas nad sooviksid tulevikus saada lisaks autogaasi LPG tankimisvõimalust,“ rääkis AS Alexela juhatuse esimees Aivo Adamson Alexela tanklaketi Tõrva sisenemisest.

Ta lisas, et Tõrva elanikud saavad Alexela püsikliendiks asudes osa tanklaketi rohkem kui 100 tankla ja 36 mugavuspoe kliendipakkumistest.

Beetela senine juht Kalju Tipka märkis, et Beetela tegutses oma tanklas 28 aastat. „Seoses sellega me täname oma kauaaegseid kliente, kes kõik andsid oma panuse, et me nii kaua saime tegutseda. Soovime kõigile uusi ja meeldivaid elamusi uuenevas Alexela tanklas.“

Tõrva linnas asuv tänane Beetela, tulevane Alexela, asub Valga-Uulu trassil, ristudes Tartu-suunalise maanteega. Tankla kõrvalkinnistul asub Tõrva linna suurim kaubanduskeskus COOP. Tänased lähimad Alexela tanklad Tõrva linnale asuvad Valgas ja Karksi-Nuias.

Beetela rebränding on plaanis järgneva kahe aasta jooksul, kuid Alexela sõnul hakkab tanklas Alexelale iseloomulikke tunnuseid nägema juba novembri esimeste nädalate jooksul. Beetela kliendikaardi omanikke kutsub Alexela tanklasse või energiaettevõtte veebilehele või mobiilirakendusse Alexela Kodukaarti vormistama.

Tehingu maksumust osapooled ei avalda.