Kliinikumis kahekordistus esmaste vaktsiinidooside hulk

Need lõunaeestlased, kes mingil põhjusel kodupaigas vaktsineerimisvõimalust ei leia, saavad lasta end koroonaviiruse vastu kaitsesüstida ka Tartu ülikooli kliinikumis.

Eilse seisuga oli kliinikumis tehtud kokku 145 553 vaktsineerimist koroonaviiruse vastu. «Esimesi doose on olnud 76 409, teisi 66 644 ja kolmandaid 2500,» täpsustas Tartu ülikooli kliinikumi vaktsineerimismeeskonna koordinaator Tiina Teder.

18.–24. oktoobril tehti kliinikumis 1. doose 725 ja tõhustusdoose 1188. Nädal varem oli esimeste dooside arv 338 ja tõhustusdoose tehti 1155. Seega on esimeste dooside arv kasvanud nädalaga rohkem kui kaks korda.

Teder kinnitas, et huvi vaktsineerimise vastu on endiselt olemas ning kliinikum on omakorda olemas soovijatele nii esimese, teise kui ka tõhustusdoosiga vaktsineerimiseks.