Lähedaste sõnul lahkus naine Võrumaal kodust 2020. aasta kevadel, misjärel oli neil temaga viimati kontakt eelmise aasta sügisel telefoni teel. Oma asukohta naine tookord neile ei avaldanud. Lõuna politseiprefektuuri pressiesindaja Kerly Virgi sõnul ei olnud asjaolu, et naine lahkus, perekonnale erakordne. «Seda enam, et naine oli lahkumise järel oma lähedastega poole aasta vältel kontaktis – helistas ja kirjutas. Oma uut elukohta ta neile ei avaldanud, kuid ütles vähemasti, et temaga on kõik korras,» lausus Virk. «Täiskasvanud inimene võib selliselt lahkuda ega peagi oma asukohta teistega jagama, kui ta seda ei soovi. Mure tekkis alles siis, kui naisega eelmise aasta sügisest enam kontakti ei saadud.»

Meediatähelepanu lähedased ei soovinud, mis aga ei tähenda Virgi sõnul, et naist alles nüüd otsima hakati. Koos lähedastega on naist otsitud juba mõnda aega, ka on kogutud lisainfot.

Senini on naine jäänud lähedastele tabamatuks ning tema asukoht on jätkuvalt teadmata. Võimalik, et naine lahkus välismaale. «Naine oli varem öelnud, et soovibki ära minna ja liituda mõne koguduse või kloostriga. Seni kontrollitud kohtadest teda aga veel leitud ei ole,» täpsustas Virk. Lilian-Hanna on 174 cm pikk, tumepruunide juuste ja pruunide silmadega.

Kui keegi on fotol olevat naist viimase aasta vältel kusagil näinud või teab, kus ta viibida võiks, palutakse sellest teada anda politseile e-kirjaga margus.puhm@politsei.ee või telefonitsi 7868207.