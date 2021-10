Lugejate lemmikut välja kuulutades ütles Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja, et võit oli ülekaalukas. «Minul isiklikult ei olnud üldse kahtlust selles, kes auhinna saab. Mitte sellepärast, et teised oleksid halvemad, aga kui sa käid turgudel ringi, siis ühte nominenti on viimased kaks-kolm aastat hästi palju turgudel näha – ilmselt on inimestele meelde jäänud ja võit oli ülekaalukas,» lasus Riikoja.

Küsimusele, mis tagab Eesti põllumajanduse edu, lausus rahva lemmik Ranet Roositalu, et selleks on põllumehe talupojamõistus. «See on see, mis lõpuks viib kõikidest takistustest üle,» sõnas ta.