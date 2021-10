Reformierakond jõudis Tõrvas Isamaaga kokkuleppele

«Kohtusime ka valimisliidu ehk sotside esindajaga. EKRE huvitaval kombel ennast kätte ei andnudki. Eelkõige on küsimus selles, et volikokku said Isamaast Kalle Vister ja Ilmar Kõverik. Tõenäoliselt saavad eesootaval perioodil olulisteks märksõnadeks haridusvõrguga seotud küsimused ja kultuur, mis oli valimistel mitme nimekirja valimiskese. Kalle Visteril (pildil) on pikaajaline kogemus haridusvaldkonnas, ta on olnud koolijuht ja maavalitsuse töötaja. Teisalt on ta praegu rahvakultuuri keskuse juhataja. Ilmar Kõverik on teada-tuntud kultuurikuju. See on loodavale koalitsioonile paljuski kasuks,» lisas vallajuht.