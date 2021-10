«Õhne jõgi on üsna suure langusega ja sellepärast oli sellel kuus töötavat vesiveskit. Maainimesed käisid nii loomadele kui ka endale vilja jahvatamas. Matsiveskil käis üks vanem mees Tõrvast möldriks. Jälgisin tihti seal toimuvat. See pilt on jätnud minu hinge kustumatu elamuse,» maalis Harry Mägi ühe eredama mälupidi oma noorusajast.