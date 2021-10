Legendaarne laat ootab kosilast

Nagu selgitas Võru valla avalike suhete spetsialist Birgit Pettai, on nad aastate jooksul saanud tagasisidet, et laat võiks olla selline nagu algusaastatel, 1920ndatel – isetekkeline. «Tingimused ja nõuded aga on avalike ürituse korraldamiseks palju muutunud ja karmistunud,» selgitas Pettai ning lisas, et ka isetekkelise laada puhul peab olema vastutaja ning tuleb teha kooskõlastused.