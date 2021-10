Tiit Loim: kuidas taastada üksmeel?

Hiljuti tõdes peaminister Kaja Kallas, et enamik inimesi on olnud vastutustundlikud ning nüüd, kui kõigil on võimalus end vaktsiiniga kaitsta, tekitaksid üldised piirangud küsimuse nende õigustatusest. See tundus päris julge seisukohavõtuna.

Uued piirangud tähendavad mittevaktsineeritute teatavat tõrjumist. Samas on ju vastandumine, mis visa kaduma, suur mure. Laupäevane meeleavaldus viis lausa osa EKRE liikmeid erakonnast välja astumiseni.

Üsna levinud tõdemuse kohaselt pole mõtet püüda vaktsiinivastaseid ümber veenda. Nüüdki muretseb teadusnõukoja liige Andero Uusberg, et otsus mitte lubada asutustesse inimesi pelgalt negatiivse testitulemuse ettenäitamisel tekitab trotsi.

Kuis siis aga asjale läheneda? Vaatasin, mida soovitab Maailma Terviseorganisatsioon. Nad koostasid juhendi, kuidas tervisespetsialistid võiksid vaktsiinivastastele avalikkuses vastata. Ehk annab siit üht-teist ka laiemalt rakendada.

Näiteks mainivad nad, et meedia on võimalus, mitte oht. Meeles tuleb pidada, et tõendid on sinu poolel. Viimased uuringud näitavad, et avalikkuse veenmisel on tõendid tähtsamad kui mulje infoallika usaldusväärsusest.

Samas on oluline mitte ainult see, mida öeldakse, vaid ka kuidas. Vajalik on karisma, aga õnneks on see õpitav. Karismaatiliste liidrite kõnetehnika sisaldab muu hulgas metafoore, analoogiaid, jutte, kontraste, retoorilisi küsimusi, kõrgete eesmärkide püstitamist, elavat häält, näoilmeid ja žeste.

Tähtis on aga ka kuulamine. Selle puhul tuleb kuulmisest jõuda mõistmiseni, sõnumite meeldejätmise ja tõlgendamiseni, sisule loogilise hinnangu andmiseni ja viimaks vastamiseni.

Oluline on kolme põhisõnumi ettevalmistamine. Need peavad olema lihtsad. Oma põhisõnumeid tuleks korrata ja vaktsineerimisvastaseid seisukohti mitte korrata. Rõhutada tuleb teretulnud aspekte ehk kaitsesüstide tõhusust. Tuleb kasutada kaasavaid sõnastusi, näiteks «meie vanematena». Huumorit tuleks vältida, sest see võib mõjuda solvavana. Jääda tuleb rahulikuks, hoida silmsidet, kanda sobivaid rõivaid.