Fotokonkursi võitis maagiline pilt Suurest Munamäest

Konkursi žürii valis Sulev Lindlaane sügisese foto peapreemia vääriliseks just seetõttu, et lisaks heale tabamusele, valguse kontrastile ning kauni õhuvaate võimsusele iseloomustab see pilt kõige paremini künkliku Lõuna-Eesti maastiku erilisust ja piirkonna looduse ilu. "Võidufoto väljendab konkursile esitatud töödest kõige paremini Lõuna-Eesti looduse eripära," ütles peapreemia saanud pildi kohta žürii liige, loodusemees ja fotograaf Arne Ader.