Selguvad säravamad Valgamaa noortevaldkonnas tegutsejad

Valgamaa aasta noore, noortesõbra, noorsootöötaja ja vabatahtliku tiitlile on Valgamaa noorsootöökeskus Tankla kodulehel võimalik esitada kandidaate 14. novembrini.

Aasta noor on keegi, kes oma kodukohta panustanud rohkem kui teised noored, kelle töö, tegevus või saavutused on olnud teistele noortele eeskujuks ning motivatsiooniks. Ta on eeskujuks kõigile noortele ning väärib seetõttu Valgamaa aasta noore tiitlit.