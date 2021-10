Paljudes kauplustes napib maskikontrolliks turvamehi

Kauplused on kohanemas valitsuse karmi nõudega, et kõik peavad poes maski kandma. Samas puuduvad paljudes Lõuna-Eesti poodides turvamehed, kes uksel seda kontrolliksid. Uute töötajate leidmine praegusel tööjõuturul on aga üsna keeruline.