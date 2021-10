«Tahan loota, et koalitsioonileping saab allkirjad hiljemalt järgmise nädala alguseks. Reedel vaatame veel kavandile otsa. Teemad oleme juba üle käinud ning ka rahanumbrid juurde pannud, lähtudes võimalustest. Suuri erimeelsusi ei ole olnud, aga veel ei saa öelda, et kõik asjad on lõplikult kokku lepitud. Igal juhul on ühine tahe ja arusaam olemas,» tõdes ta neljapäeva õhtul.